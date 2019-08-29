Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20: с кем сыграет «Зенит»

Определились соперники «Зенита» по групповому раунду Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Сине-бело-голубые попали в группу G и сыграют с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпциг».

Напомним, перед жеребьёвкой «Зенит» оказался в первой корзине. На групповой стадии сине-бело-голубые не могли встретиться с «Локомотивом» и донецким «Шахтёром».

Матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 17/18 сентября. Завершится групповая стадия играми 6-го тура, которые состоятся 10/11 декабря.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/20 будет сыгран на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финале турнира в прошлом сезоне красные обыграли «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.