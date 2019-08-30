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«Реал» и «Барселона» выразили соболезнования Энрике, потерявшему дочь

«Реал» и «Барселона» выразили соболезнования Энрике, потерявшему дочь
Футбол / Испания 0

«Реал» и «Барселона» выразили соболезнования своему бывшему игроку Луису Энрике, накануне потерявшему девятилетнюю дочь из-за болезни. У неё была злокачественная опухоль.

«Реал» разделает боль Луиса Энрике и его семьи в связи с кончиной дочери. Клуб хочет выразить глубокие соболезнования в эти трудные времена", — говорится в сообщении «Королевского клуба» в социальной сети «Твиттер».

«Наши соболезнования и сочувствие Луису Энрике и его семье в это очень тяжёлое время. Покойся с миром, Хана», — написано в «твиттере» каталонского клуба.

Луис Энрике выступал за мадридский «Реал» с 1991 по 1996 год, а также защищал цвета «Барселоны» с 1996 по 2004 год. 19 июня текущего года Энрике официально покинул пост главного тренера сборной Испании «по семейным обстоятельствам».

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