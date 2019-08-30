«Интер» опубликовал фото Санчеса в форме клуба

«Интер» опубликовал в своём официальном «твиттере» первые фотографии в клубной форме новобранца Алексиса Санчеса, накануне перешедшего в стан «нерадзурри» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона-2019/20.
30-летний футболист позировал рядом с изображением знаменитого соотечественника Ивана Саморано, который также выступал за «Интер» с 1996 по 2000 год, забив 27 мячей в 102 матчах.
Фото можно посмотреть на официальной странице «Интера» в социальной сети «Твиттер».
Алексис перешёл в «Манчестер Юнайтед» в начале 2018 года из лондонского «Арсенала». Ранее 30-летний чилийский форвард выступал за каталонскую «Барселону», «Ривер Плейт», «Коло-Коло», «Удинезе» и «Кобрелоа».
В минувшем сезоне Санчес забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Контракт Алексиса с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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