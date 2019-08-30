Бутрагеньо: «ПСЖ» – мощная команда, а у «Галатасарая» и «Брюгге» шумные фанаты
Директор мадридского «Реала» по внешним связям Эмилио Бутрагеньо прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.
«Когда мы говорим о Лиге чемпионов, то подразумеваем самые высокие стандарты качества и лучшие команды. Очевидно, мы должны будем подготовиться к турниру наилучшим образом.
«ПСЖ» – очень мощная команда. Также в нашей группе «Галатасарай» и «Брюгге». Эти команды здорово играют дома, и у них очень шумные болельщики. Всё это говорит о том, что мы должны показать самый высокий уровень», – приводит слова Бутрагеньо официальный сайт УЕФА.
Вчера, 29 августа, прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов, по результатам которой «Реал» попал в группу А вместе с «ПСЖ», «Брюгге» и «Галатасараем».
Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20
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