«Коринтианс» Вагнер Лава пробился в полуфинал Южноамериканского кубка

В выездном матче 1/4 финала Южноамериканского кубка с «Флуминенсе» бразильский «Коринтианс» сумел добыть необходимый для себя результат — 1:1.

В составе «Коринтианса» все 90 минут на поле провёл бывший нападающий ЦСКА 35-летний Вагнер Лав. Результативными действиями опытный футболист не отличился.



По итогам двухраундового противостояния дальше прошёл «Коринтианс», в первом матче команды также сыграли вничью — 0:0. За путёвку в главный матч турнира команда Вагнера поспорит с эквадорским «Индепендьенте дель Валье».

Южноамериканский кубок — второй по значимости клубный турнир Южной Америки после Кубка Либертадорес. Действующим обладателем является «Атлетико Паранаэнсе», который накануне уступил в первой встрече Суперкубка Южной Америки аргентинскому «Ривер Плейт» (0:1).



Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА в период с 2004 по 2012 год. Всего в составе «армейцев» он провёл 244 матча и забил 120 мячей. В общей сложности с командой он выиграл 14 трофеев.