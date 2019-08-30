«Коринтианс» Вагнер Лава пробился в полуфинал Южноамериканского кубка

В выездном матче 1/4 финала Южноамериканского кубка с «Флуминенсе» бразильский «Коринтианс» сумел добыть необходимый для себя результат — 1:1.
В составе «Коринтианса» все 90 минут на поле провёл бывший нападающий ЦСКА 35-летний Вагнер Лав. Результативными действиями опытный футболист не отличился.
По итогам двухраундового противостояния дальше прошёл «Коринтианс», в первом матче команды также сыграли вничью — 0:0. За путёвку в главный матч турнира команда Вагнера поспорит с эквадорским «Индепендьенте дель Валье».
Южноамериканский кубок — второй по значимости клубный турнир Южной Америки после Кубка Либертадорес. Действующим обладателем является «Атлетико Паранаэнсе», который накануне уступил в первой встрече Суперкубка Южной Америки аргентинскому «Ривер Плейт» (0:1).
Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА в период с 2004 по 2012 год. Всего в составе «армейцев» он провёл 244 матча и забил 120 мячей. В общей сложности с командой он выиграл 14 трофеев.
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