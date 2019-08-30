Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20: с кем сыграет ЦСКА

Московский клуб по итогам жеребьёвки группового этапа Лиги Европы попал в группу H и сыграет с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ференцварошем».



Напомним, перед жеребьёвкой ЦСКА оказался в первой корзине. На групповой стадии «армейцы» не могли встретиться с «Краснодаром», киевским «Динамо» и «Александрией» — УЕФА разводит российские и украинские клубы во время жеребьёвок.



Матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы пройдут 19 сентября. Завершится групповая стадия играми 6-го тура, которые состоятся 12 декабря.



Напомним, финальный матч Лиги Европы сезона-2019/20 будет сыгран на стадионе «Энерга-Гданьск» в Гданьске (Польша). Действующим победителем турнира является «Челси». В финальном матче прошлогоднего розыгрыша турнира подопечные Маурицио Сарри уверенно обыграли лондонский «Арсенал» — 4:1.