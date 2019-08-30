«Зенит» ведёт борьбу с «Фиорентиной» за двух игроков «Сан-Лоренсо»

«Зенит» заинтересован в подписании двух игроков «Сан-Лоренсо» — защитника Маркоса Сенеси и форварда Адольфа Гайча, сообщает AS.

Согласно информации источника, игроки аргентинского клуба близки к переезду в Европу. Однако пока неизвестно, где именно они продолжат карьеру, так как борьбу за них с сине-бело-голубыми ведёт «Фиорентина».

Оба футболиста являются воспитанниками «Сан-Лоренсо». В прошлом сезоне Сенеси провёл на клубном уровне 31 матч, Гайч — 12 матчей. На счету первого 1 результативная передача, второй отметился 2 забитыми мячами. Контракт Сенеси с клубом рассчитан до лета следующего года, соглашение Гайча действует до конца сезона-2020/21. Рыночная трансферная стоимость игроков на сегодняшний день составляет соответственно € 7 и 10 млн.