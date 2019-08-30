Э. Коул во время жеребьёвки группового этапа ЛЕ перепутал «Эспаньол» с Испанией

Экс-защитник сборной Англии Эшли Коул допустил оплошность во время жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.

Во время процесса жеребьёвки бывший футболист достал из корзины шар с названием каталонской команды. Однако вместо слова «Эспаньол» Коул произнёс «Испания». Его тут же поправил директор УЕФА Джорджо Маркетти, который тоже принимал участие в жеребьёвке.

Напомним, «Эспаньол» попал в группу H, где сыграет с московским ЦСКА, болгарским «Лудогорцем» и венгерским «Ференцварошем». Первый матч с «армейцами» «попугаи» сыграют 3 октября в Москве. Ответная встреча состоится 12 декабря в Барселоне.

Напомним, финальный матч Лиги Европы сезона-2019/20 будет сыгран на стадионе «Энерга-Гданьск» в Гданьске (Польша). Действующим победителем турнира является «Челси». В финальном матче прошлогоднего розыгрыша турнира синие уверенно обыграли лондонский «Арсенал» — 4:1.