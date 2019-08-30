Эвра: к Неймару относятся так, будто он кого-то убил

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра считает, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар незаслуженно получает много критики.

«Есть много людей, которым не нравится Неймар. Проблема заключается в том, что когда являешься собой, люди ненавидят тебя, а когда лжёшь, тебя любят. Часто говорю с ним и хочу, чтобы Бог осуществил его планы. К Неймару относятся так, будто он кого-то убил.

Важно чувствовать любовь. Когда чувствуешь слишком много негатива, нужно уйти. Некоторые люди критикуют его за то, что он слишком много ныряет во время матчей. Они создают весь негатив вокруг него. Но Неймар – хороший парень, который многое дал «ПСЖ».

Когда он не мог играть в Лиге чемпионов, «ПСЖ» не проходил дальше. Для парижан его уход станет большой проблемой. Они могут потерять великого игрока. Если он вернётся в «Барселону», станет тем футболистом, которым всегда был», — приводит слова Эвра Goal.