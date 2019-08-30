«Рома» объявила о переходе Смоллинга
Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг продолжит карьеру в «Роме», сообщается на официальном сайте римского клуба.
За новую команду 29-летний игрок будет выступать на правах аренды, которая рассчитана на один год. Стоимость сделки клубы оценили в € 3 млн. За «Рому» англичанин будет выступать под 6-м номером.
«Это прекрасная возможность попробовать силы в новом чемпионате в составе великой команды, которая ставит перед собой большие цели. Это как раз то, что мне было нужно. Надеюсь, смогу помочь команде уже в самое ближайшее время. С нетерпением жду возможности присоединиться к своим новым партнёрам по команде», — сказал Смоллинг после перехода в «Рому».
Контракт Смоллинга с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года.
Сульшер подтвердил аренду Смоллинга в «Рому»
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