Сын Симеоне перешёл в «Кальяри»
Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне перешёл в «Кальяри». 24-летний аргентинец будет выступать за «островитян» на правах аренды. «Кальяри» обязан выкупить игрока по окончании сезона за € 16 млн, сообщает Football Italia.
Симеоне перешёл в «Фиорентину» летом 2017 года из «Дженоа» за € 17 млн. В течение двух сезонов форвард забил 22 мяча.
Джованни — сын главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.
Этим летом к Симеоне проявляли интерес московские «Спартак» и «Динамо», «Сампдория» и «Ибица».
«Кальяри» начал сезон-2019/20 с поражения в домашнем матче Серии А с «Брешией» (0:1). Во 2-м туре команда Роландо Марана на своём поле примет миланский «Интер». Встреча состоится 1 сентября, начало — в 21:45 мск.
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