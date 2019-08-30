Тиль: Промес сказал, что я точно не пожалею о переходе в «Спартак»

Нидерландский полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль сказал, что перед трансфером в российский клуб советовался с соотечественником, Квинси Промесом, который ранее выступал за красно-белых.

«Квинси Промес сказал, что я точно не пожалею об этом выборе», — приводит слова Тиля пресс-служба «Спартака».

Фото можно посмотреть на странице «Спартака» в «Твиттере».

Напомним, Тиль перешёл в «Спартак» из АЗ в начале августа 2019 года. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 3 матчах Российской Премьер-Лиги. В 2 встречах Лиги Европы футболист записал в актив 1 голевой пас.

В 8-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Зенитом». Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 1 сентября, начало — в 19:00 мск.