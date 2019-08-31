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Леонардо: мы ждём нового предложения от «Барселоны» по Неймару

Леонардо: мы ждём нового предложения от «Барселоны» по Неймару
Футбол / Испания 0

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал ход переговоров с «Барселоной» по трансферу Неймара.

«Наша позиция всегда была ясной и открытой. Первое официальное предложение «Барселоны» было сделано 27 августа, всего за пять дней до закрытия рынка. Мы готовы обсуждать и других игроков в сделке, но не было никакого соглашения. Наше предложение не было принято.

Будут ли еще переговоры? Все зависит только от «Барселоны». Мы ждём от неё нового предложения по Неймару. Мы не устанавливали никаких крайних сроков. 2 сентября является днём закрытия трансферного окна – это естественный крайний срок», — приводит слова Леонардо Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также отдал 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.

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