«Милан» возобновил интерес к лучшему бомбардиру Кубка Америки — 2019
Итальянский «Милан» вновь заинтересовался нападающим «Гремио» Эвертоном. Об этом сообщает Globo Esporte.
Вариант с бразильцем может стать альтернативой трансферу Анхеля Корреа из «Атлетико» Мадрид — клубы не могут договориться по условиям сделки.
По информации источника, за Эвертона итальянцы предложили € 30 млн, однако получил отказ — «Гремио» хочет выручить за футболист на пять миллионов больше.
Напомним, 23-летний Эвертон с тремя забитыми мячами стал лучшим бомбардиром Кубка Америки — 2019. Также он был признан лучшим молодым игроком турнира. В финале соревнований сборная Бразилии обыграла команду Перу.
В текущем сезоне Эвертон провёл 21 матч за «Гремио», отметившись шестью забитыми мячами.
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