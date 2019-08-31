Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бёрнли» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Милан» возобновил интерес к лучшему бомбардиру Кубка Америки — 2019

«Милан» возобновил интерес к лучшему бомбардиру Кубка Америки — 2019
Футбол / Италия 0

Итальянский «Милан» вновь заинтересовался нападающим «Гремио» Эвертоном. Об этом сообщает Globo Esporte.

Вариант с бразильцем может стать альтернативой трансферу Анхеля Корреа из «Атлетико» Мадрид — клубы не могут договориться по условиям сделки.

По информации источника, за Эвертона итальянцы предложили € 30 млн, однако получил отказ — «Гремио» хочет выручить за футболист на пять миллионов больше.

Напомним, 23-летний Эвертон с тремя забитыми мячами стал лучшим бомбардиром Кубка Америки — 2019. Также он был признан лучшим молодым игроком турнира. В финале соревнований сборная Бразилии обыграла команду Перу.

В текущем сезоне Эвертон провёл 21 матч за «Гремио», отметившись шестью забитыми мячами.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент