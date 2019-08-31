«Рубин» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся 31 августа в 14:00

Сегодня, 31 августа, на стадионе «Центральный» в Казани состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Сочи». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Сочи» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В роли его ассистентов выступят Тихон Калугин (Москва) и Валентин Мурашов (Москва). Резервным рефери на игру назначен Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).



С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».