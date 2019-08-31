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«СКА-Хабаровск» обыграл «Луч» в гостевом матче ФНЛ

«СКА-Хабаровск» обыграл «Луч» в гостевом матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 11-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» принимал «СКА-Хабаровск». Встреча состоялась на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 51-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку нападающему «Луча» Саиду Алиев. Сразу после этого красную карточку получил защитник «СКА-Хабаровска» Кирилл Суслов. На 65-й минуте полузащитник хабаровской команды Ираклий Квеквескири забил первый гол. На 90-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал хавбек «СКА-Хабаровска» Адлан Кацаев.

«СКА-Хабаровск» набрал 18 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Луч» (13) — на 9-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 11-й тур
31 августа 2019, суббота. 10:00 МСК
Луч
Владивосток
Окончен
0 : 2
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Квеквескири – 65'   0:2 Кацаев – 90' (пен)
Удаления: Алиев – 51' / Суслов – 51'
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