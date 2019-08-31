«СКА-Хабаровск» обыграл «Луч» в гостевом матче ФНЛ
В матче 11-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» принимал «СКА-Хабаровск». Встреча состоялась на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На 51-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку нападающему «Луча» Саиду Алиев. Сразу после этого красную карточку получил защитник «СКА-Хабаровска» Кирилл Суслов. На 65-й минуте полузащитник хабаровской команды Ираклий Квеквескири забил первый гол. На 90-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал хавбек «СКА-Хабаровска» Адлан Кацаев.
«СКА-Хабаровск» набрал 18 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Луч» (13) — на 9-м месте.
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