«Сампдория» и «Зенит» согласовали переход Ригони

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони продолжит карьеру в «Сампдории», сообщает TNT Sport со ссылкой на Sportitalia.
Согласно информации источника, клубы уже согласовали все условия сделки. Генуэзский клуб арендует 26-летнего хавбека на один год с обязательством выкупа контракта игрока за € 11 млн. В понедельник, 2 сентября, аргентинец отправится в Италию, чтобы пройти медицинское обследование и подписать личное соглашение с «Сампдорией».
Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 26-летний футболист провёл в «Аталанте», выступая за итальянский клуб на правах аренды. В составе «Зенита» Ригони сыграл в 11 матчах минувшего сезона, забив три гола и отдав шесть голевых передач. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2021 года.
- 30 августа 2019
-
17:56
-
17:43
-
17:37
-
17:27
-
17:17
-
17:17
-
17:04
-
16:54
-
16:48
-
16:34
-
16:31
-
16:19
-
16:02
-
16:02
-
15:46
-
15:39
-
15:27
-
15:17
-
15:07
-
14:48
-
14:47
-
14:44
-
14:41
-
14:41
-
14:15
-
14:05
-
13:42
-
13:32
-
13:26
-
13:24
-
13:06
-
13:05
-
12:44
-
12:25
-
12:22