«Сампдория» и «Зенит» согласовали переход Ригони

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони продолжит карьеру в «Сампдории», сообщает TNT Sport со ссылкой на Sportitalia.

Согласно информации источника, клубы уже согласовали все условия сделки. Генуэзский клуб арендует 26-летнего хавбека на один год с обязательством выкупа контракта игрока за € 11 млн. В понедельник, 2 сентября, аргентинец отправится в Италию, чтобы пройти медицинское обследование и подписать личное соглашение с «Сампдорией».

Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 26-летний футболист провёл в «Аталанте», выступая за итальянский клуб на правах аренды. В составе «Зенита» Ригони сыграл в 11 матчах минувшего сезона, забив три гола и отдав шесть голевых передач. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2021 года.

