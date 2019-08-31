Дмитрий Сычёв подписал контракт с «Пюником»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв принял решение возобновить профессиональную карьеру. 35-летний футболист подписал контракт с армянским «Пюником». Соглашение рассчитано на один год и имеет опцию продления ещё на один. За клуб из Еревана Сычёв будет выступать под 19-м номером.

Сычёв выступал в составе таких команд, как московский «Спартак», «Локомотив», «Марсель», минское «Динамо», и в других клубах. В составе «железнодорожников» форвард — чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка России. С 2002 по 2010 год Сычёв играл за национальную команду России. В составе национальной команды Сычёв — бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года.



«Пюник» набрал 6 очков в 4 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Армении. Напомним, армянскую команду тренирует российский тренер Александр Тарханов.