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Дмитрий Сычёв подписал контракт с «Пюником»

Дмитрий Сычёв подписал контракт с «Пюником»
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв принял решение возобновить профессиональную карьеру. 35-летний футболист подписал контракт с армянским «Пюником». Соглашение рассчитано на один год и имеет опцию продления ещё на один. За клуб из Еревана Сычёв будет выступать под 19-м номером.

Сычёв выступал в составе таких команд, как московский «Спартак», «Локомотив», «Марсель», минское «Динамо», и в других клубах. В составе «железнодорожников» форвард — чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка России. С 2002 по 2010 год Сычёв играл за национальную команду России. В составе национальной команды Сычёв — бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года.

«Пюник» набрал 6 очков в 4 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Армении. Напомним, армянскую команду тренирует российский тренер Александр Тарханов.

Дмитрий Сычёв
Дмитрий Сычёв
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