«Вест Хэм Юнайтед» — «Норвич Сити»: прямой эфир начнётся 31 августа в 17:00
Сегодня, 31 августа, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Норвич Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне, прямая видеотрансляция начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. В роли его ассистентов выступят Эдвард Смарт и Гарри Леннард. Резервным рефери на эту встречу назначен Мэтт Донохью.
«Вест Хэм» набрал 4 очка в 3 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Норвич Сити» (3) — на 17-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».
С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 31 августа 2019
-
15:21
-
15:16
-
15:15
-
15:00
-
14:56
-
14:52
-
14:50
-
14:45
-
14:44
-
14:31
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:32
-
13:30
-
13:23
-
12:53
-
12:50
-
12:46
-
12:34
-
12:29
-
12:16
-
12:00
-
11:57
-
11:37
-
11:36
-
11:30
-
11:04
-
11:00
-
10:59
-
10:12
-
10:09
-
09:56
Партнерский контент