Президент «Оренбурга» ответил на слова Евсеева про дочерний «Газпром»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал слова наставника «Уфы» Владимира Евсеева. Напомним, после матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги Евсеев назвал «Оренбург» «дочерним Газпромом».
«Думаю, подобные выражения со стороны главного тренера Евсеева, что мы дочерний Газпром, неприемлемы. Человек, видимо, не владеет информацией. Мы почти не имеем отношения к Газпрому, помимо него у нас еще пять учредителей.
Сегодня была наша первая победа в РПЛ в этом сезоне и очень важная, долгожданная. Ждали ее давно, она наконец состоялась. Я доволен игрой нашей команды, она была красивая и напряженная, хотя обе команды показали равный футбол.
«Уфа» создала достаточно моментов, минимум дважды нас выручил вратарь. Но, видимо, удачи и желания было у нас больше. Никаких вопросов и мыслей о смене тренера у нас не стоит. Федотов своей работой в прошлом году доказал, что кредит доверия у него есть», — цитирует Кияева Sport24.
- 31 августа 2019
-
16:49
-
16:38
-
16:30
-
16:25
-
16:24
-
16:00
-
16:00
-
15:56
-
15:52
-
15:46
-
15:33
-
15:21
-
15:16
-
15:15
-
15:00
-
14:56
-
14:52
-
14:50
-
14:45
-
14:44
-
14:31
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:32
-
13:30
-
13:23
-
12:53
-
12:50
-
12:46
-
12:34
-
12:29
-
12:16