Президент «Оренбурга» ответил на слова Евсеева про дочерний «Газпром»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал слова наставника «Уфы» Владимира Евсеева. Напомним, после матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги Евсеев назвал «Оренбург» «дочерним Газпромом».



«Думаю, подобные выражения со стороны главного тренера Евсеева, что мы дочерний Газпром, неприемлемы. Человек, видимо, не владеет информацией. Мы почти не имеем отношения к Газпрому, помимо него у нас еще пять учредителей.



Сегодня была наша первая победа в РПЛ в этом сезоне и очень важная, долгожданная. Ждали ее давно, она наконец состоялась. Я доволен игрой нашей команды, она была красивая и напряженная, хотя обе команды показали равный футбол.

«Уфа» создала достаточно моментов, минимум дважды нас выручил вратарь. Но, видимо, удачи и желания было у нас больше. Никаких вопросов и мыслей о смене тренера у нас не стоит. Федотов своей работой в прошлом году доказал, что кредит доверия у него есть», — цитирует Кияева Sport24.