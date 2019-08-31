«Ахмат» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся 31 августа в 19:00

Сегодня, 31 августа, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Тамбов». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Тамбов» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Игорь Демешко (Химки) и Антон Кобзев (Москва). Резервным рефери на игру назначен Павел Шадыханов (Москва).



С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».