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«Бёрнли» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Ахмат» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся 31 августа в 19:00

«Ахмат» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся 31 августа в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 31 августа, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Тамбов». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Тамбов» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Игорь Демешко (Химки) и Антон Кобзев (Москва). Резервным рефери на игру назначен Павел Шадыханов (Москва).

С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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