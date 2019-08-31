Трансфер Осорио обойдётся «Зениту» в € 9 млн

Стала известна сумма будущего трансфера защитника «Порту» Йордана Осорио в «Зенит».

25-летний игрок будет выступать за сине-бело-голубых на правах аренды, которая рассчитана на один год. Соглашение между клубами предусматривает обязательство выкупа «Зенитом» контракта игрока по окончании текущего сезона. Как сообщает Record, за трансфер венесуэльца следующим летом петербургский клуб заплатит € 9 млн.

Осорио перешёл в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы». Сумма трансфера составила € 2 млн. В прошлом сезоне 25-летний венесуэлец выступал на правах аренды за «Виторию Гимарайнш». В составе «завоевателей» он принял участие в 27 матчах португальского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с «драконами» действует до лета 2022 года.