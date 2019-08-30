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Стали известны условия перехода Осорио в «Зенит»

Стали известны условия перехода Осорио в «Зенит»
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» и «Порту» достигли полной договорённости о переходе в стан сине-бело-голубых защитника «драконов» Йордана Осорио, сообщает O Jogo.

Согласно информации источника, 25-летний игрок уже вылетел в Санкт-Петербург. За «Зенит» венесуэлец будет выступать на правах аренды, которая рассчитана на один год. Соглашение между клубами предусматривает обязательство выкупа «Зенитом» контракта игрока по окончании текущего сезона.

Осорио перешёл в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы». Сумма трансфера составила € 2 млн. В прошлом сезоне 25-летний венесуэлец выступал на правах аренды за «Виторию Гимарайнш». В составе «завоевателей» он принял участие в 27 матчах португальского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с «драконами» действует до лета 2022 года.

Источник: «Зенит» согласовал трансфер защитника «Порту» Осорио
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