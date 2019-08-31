Президент «Пюника»: Сычёв приехал не за деньгами, условия далеко не топовые

Президент «Пюника» Артур Согомонян прокомментировал подписание клубом российского форварда Дмитрия Сычёва.

«В переходе Сычёва было больше инициативы от Димы. Он хочет ещё поиграть, мы эту инициативу поддержали. По первым тренировкам виден его серьёзный настрой, работает с двойным усердием. Надеемся, он сможет набрать форму и сказать ещё слово в футболе. Плюс у нас тренер Александр Тарханов — один из лучших специалистов на территории постсоветского пространства, это тоже сыграло важную роль. Плюс у „Пюника“ исключительно чемпионские амбиции. Всё это вместе вылилось в это решение. У него больший опыт, мастерство. Мы все видели, как за „Атлетик“ Адурис забивает „Барселоне“, решает исход встречи за пять минут. Верю, что опытные игроки могут быть полезны. Хорошо помню игры Сычёва в России и Франции. На мой взгляд, один из топовых игроков в истории российского чемпионата. Нам приятно, что игрок такого уровня изъявил желание присоединиться к клубу.

Что делает Диме большую честь, он приехал не за деньгами. Финансовые условия не стояли на первом месте, это было изначально объявлено. На первом месте — желание играть. Условия у Сычёва далеко не топовые. Дима понимает, чтобы вернуться на уровень, ему нужно работать вдвойне усерднее. Настрой у него хороший. У него даже есть личный тренер", — сказал Согомонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.