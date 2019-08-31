Агуэро забил «Брайтону» обводящим ударом из-за штрафной в девятку. Видео

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Брайтон энд Хоув Альбион» хозяева на 55-й минуте довели счёт до 3:0. Уже второй гол во встрече забил нападающий Серхио Агуэро.
После быстрой комбинации, начатой Александром Зинченко и продолженной в касание Давидом Сильвой, Агуэро эффектно пробил в дальнюю девятку с линии штрафной.
Видео доступно на «Чемпионате».
4-й тур АПЛ стартовал в субботу, 31 августа, матчем «Саутгемптон» – «МЮ», который завершился вничью 1:1.
31 августа также «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Уотфордом» – 1:1, «Челси» дома поделил очки с «Шеффилд Юнайтед» – 2:2, «Кристал Пэлас» на домашнем стадионе победил «Астон Виллу» – 1:0, «Лестер Сити» на своём поле обыграл «Борнмут» – 3:1, «Манчестер Сити» дома разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» – 4:0, «Вест Хэм Юнайтед» на своей арене был сильнее «Норвич Сити» – 2:0.
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