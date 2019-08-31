Агуэро уложил на газон двух соперников и забил второй гол «Брайтону». Видео

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Брайтон энд Хоув Альбион» хозяева на 42-й минуте удвоили преимущество — 2:0. Гол на счету нападающего Серхио Агуэро.



После короткой передачи Кевина Де Брёйне в штрафной, Агуэро сместился вдоль линии вратарской и мощно пробил над двумя упавшими игроками соперника.

Видео доступно на «Чемпионате».



4-й тур АПЛ стартовал в субботу, 31 августа, матчем «Саутгемптон» – «МЮ», который завершился вничью 1:1.



31 августа также встречаются «Ньюкасл Юнайтед» – «Уотфорд», «Челси» – «Шеффилд Юнайтед», «Кристал Пэлас» – «Астон Вилла», «Лестер Сити» – «Борнмут», «Вест Хэм Юнайтед» – «Норвич Сити» и «Бёрнли» – «Ливерпуль».



В воскресенье, 1 сентября, состоятся матчи «Эвертон» – «Вулверхэмптон» и «Арсенал» – «Тоттенхэм Хотспур».