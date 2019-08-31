Гилерме — о матче с «Ростовом»: могли даже выиграть

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал поражение в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).

«Мы могли забить в двух моментах, поэтому нет вопросов к нашей игре и к нашему желанию выиграть. В моменте второго гола все подумали, что там был офсайд. Но оказалось, что пас назад был от нашего игрока. Я потерял концентрацию в этом моменте. А когда мы могли забить второй гол, нам немного не повезло. Мы даже могли выиграть этот матч. Такие дни бывают. Сейчас мы должны поднять голову и смотреть вперёд. Это только начало чемпионата. У нас есть потенциал, чтобы занять первое-второе место.

Как в команде приняли Жоау Мариу? Как и всех новичков. Мы его поддержали, потому что они все для нас важны. Его дебют? Он пришёл в команду 2 дня назад, поэтому сложно оценить его игру. Он вышел в начале первого тайма, быстро, даже почти без разминки. Это тяжело. Я считаю, что первый тайм был не очень, и понятно, почему. А во втором уже начал обретать уверенность и показал мой потенциал. Ему нужно время, чтобы адаптироваться", — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.