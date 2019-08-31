Чернов дважды спас «Ростов» от гола в добавленное время матча с «Локо». Видео
Защитник «Ростова» Евгений Чернов помог своей команде удержать победу в концовке выездного матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (2:1).
В компенсированное время при счёте 2:1 в пользу «Ростова» голкипер гостей Егор Бабурин ошибся на выходе. Нападающий «железнодорожников» Фёдор Смолов пробил головой, но Чернов в падении на «ленточке» остановил мяч. После отскока в упор по воротам жёлто-синих пробил форвард Лука Джорджевич, но Чернов снова спас свою команду.
Видео можно посмотреть на странице «Матч Премьер» в «Твиттере».
«Ростов», набрав 17 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Локомотив» (14) занимает четвёртое место.
Статистику игроков Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
Карпин — о победе в матче с «Локомотивом»: не очень доволен, как сыграл «Ростов»
- 31 августа 2019
-
19:54
-
19:39
-
19:31
-
19:26
-
19:25
-
19:25
-
19:15
-
19:12
-
19:09
-
19:05
-
19:01
-
18:57
-
18:53
-
18:52
-
18:34
-
18:29
-
18:27
-
18:26
-
18:21
-
18:13
-
18:10
-
18:09
-
18:05
-
18:02
-
17:56
-
17:54
-
17:47
-
17:44
-
17:39
-
17:36
-
17:28
-
17:20
-
17:11
-
17:09
-
17:02
Партнерский контент