Чернов дважды спас «Ростов» от гола в добавленное время матча с «Локо». Видео

Защитник «Ростова» Евгений Чернов помог своей команде удержать победу в концовке выездного матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (2:1).

В компенсированное время при счёте 2:1 в пользу «Ростова» голкипер гостей Егор Бабурин ошибся на выходе. Нападающий «железнодорожников» Фёдор Смолов пробил головой, но Чернов в падении на «ленточке» остановил мяч. После отскока в упор по воротам жёлто-синих пробил форвард Лука Джорджевич, но Чернов снова спас свою команду.

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«Ростов», набрав 17 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Локомотив» (14) занимает четвёртое место.

Статистику игроков Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».