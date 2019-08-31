«Лион» и «Бордо» поделили очки в матче чемпионата Франции

В матче 4-го тура французской Лиги 1 «Лион» принимал «Бордо». Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал нападающий «Лиона» Мемфис Депай, отличившийся на 31-й минуте после передачи форварда Мартена Терье. В середине второго тайма хозяева остались в меньшинстве из-за удаления полузащитника Тьяго Мендеса. Спустя пять минут нападающий «Бордо» Джимми Бриан сравнял счёт.

«Лион», набрав 7 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Бордо» (5) — восьмое.

В 5-м туре Лиги 1 «Лион» 13 сентября на выезде встретится с «Амьеном», а «Бордо» на следующий день дома сыграет с «Метцом».

Турнирная таблица французского первенства доступна на «Чемпионате».