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Кононов в тени и живой коридор для тренера. Яркие фото тренировки «Спартака»

Кононов в тени и живой коридор для тренера. Яркие фото тренировки «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

31 августа в Москве на базе в Тушино «Спартак» провёл открытую тренировку, готовясь к матчу восьмого тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Встреча состоится 1 сентября на стадионе «Открытие Арена» в 19:00 по московскому времени.

Лучшие кадры с тренировки «Спартака» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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