Кононов в тени и живой коридор для тренера. Яркие фото тренировки «Спартака»

31 августа в Москве на базе в Тушино «Спартак» провёл открытую тренировку, готовясь к матчу восьмого тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Встреча состоится 1 сентября на стадионе «Открытие Арена» в 19:00 по московскому времени.

Лучшие кадры с тренировки «Спартака» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.