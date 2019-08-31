Кононов в тени и живой коридор для тренера. Яркие фото тренировки «Спартака»
31 августа в Москве на базе в Тушино «Спартак» провёл открытую тренировку, готовясь к матчу восьмого тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
Встреча состоится 1 сентября на стадионе «Открытие Арена» в 19:00 по московскому времени.
Лучшие кадры с тренировки «Спартака» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 31 августа 2019
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