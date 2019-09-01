Ригони: пока что я игрок «Зенита» и надеюсь выйти на поле в матче со «Спартаком»

Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони не подтвердил информацию о возможном переходе в «Сампдорию», а также поделился мнением о матче 8-го тура чемпионата России со «Спартаком».
«Пока ничего не знаю о переходе в „Сампдорию“. Могу точно сказать, что никакого решения ещё не принято. Если честно, очень надеюсь ещё сыграть в воскресенье со «Спартаком». Так что пока я игрок «Зенита».
Очень хочу в этот раз забить. Надеюсь, в этот раз мяч всё-таки попадёт в ворота. «Спартак» — наш принципиальный соперник. Впрочем, я бы хотел забивать всем соперникам «Зенита», а не только «Спартаку». Сейчас каждый гол важен для нашей команды. Сейчас у нас одинаковое количество очков сразу с несколькими клубами», — приводит слова Ригони «Фонтанка».
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 1 сентября. Начало — в 19:00 мск.
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