«Дженоа» объявил о переходе Хильемарка в «Динамо»

Шведский полузащитник генуэзского «Дженоа» Оскар Хильемарк перешёл в московское «Динамо», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

«Дженоа» сообщает, что официально оформил переход полузащитника Оскара Хильемарка в московское «Динамо». Клуб завершил процесс окончательной продажи спортивных прав на игрока шведской сборной", — говорится в заявлении клуба из Генуи.

Ранее сообщалось, что российский клуб договорился об аренде футболиста до окончания сезона-2019/20. «Динамо» заплатит за аренду хавбека € 500 тыс.



27-летний Хильемарк является воспитанником «Эльфсборга». В «Дженоа» он перешёл в январе 2017 года из «Палермо» на правах аренды за € 300 тыс. Через полгода генуэзский клуб выкупил трансфер футболиста за € 2,5 млн. В прошлом сезоне шведский хавбек принял участие в 17 матчах итальянской Серии А (15 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча.