«Локомотив» сделал солидное предложение по форварду «Бетиса» Морону
Форвард «Бетиса» Лорен Морон может продолжить карьеру в московском «Локомотиве», сообщает Goal.com.
Согласно информации источника, «железнодорожники» сделали солидное предложение по 25-летнему нападающему севильского клуба. Руководство «Бетиса» пока не дало ответ «Локомотиву». Будущее испанца должно решиться в ближайшие часы, так как 2 сентября в Европе закрывается трансферное окно.
В текущем сезоне Морон принял участие в 3 матчах на клубном уровне. На его счету 3 забитых мяча и 1 результативная передача. Контракт футболиста с «Бетисом» рассчитан до лета 2022 года. Сумма отступных за форварда составляет € 40 млн. Ранее Морон также выступал за «Эстепону», «Марбелью» и «Велес». В «Бетис» он перешёл в январе 2018 года за € 400 тыс.
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