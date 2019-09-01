Новичок «Спартака» Крал приехал на матч с «Зенитом»

Чешский полузащитник Алекс Крал, перешедший сегодня, 1 сентября, из пражской «Славии» в московский «Спартак», приехал на матч красно-белых с «Зенитом» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Крал является воспитанником «Славии». За пражский клуб он провёл около 30 матчей, стал автором одного забитого мяча, а также двух результативных передач. Хавбек также выступал за «Теплице». В составе сборной Чехии 21-летний футболист принял участие в трёх встречах.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Приобрести и посмотреть прямую видеотрансляцию матча можно здесь.