Гончаренко прокомментировал повреждения Ахметова и Бийола

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ситуацию с повреждениями Ильзата Ахметова и Яки Бийола, полученные ими в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (2:1).
«Ахметов? У него старая болячка, не думаю, что будет серьёзное повреждение. Бийол подвернул голеностоп, посмотрим, насколько всё серьёзно.
Что касается эпизода Гогуа в защите, нужно посмотреть момент с пропущенным голом. Седрик мог бы сыграть и лучше. Это один из немногих моментов, где он действовал не вполне хорошо, а в остальном всё достаточно неплохо, с учётом того, что он провёл всего две тренировки. А для стандартных положений это приобретение", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает 3-е место, набрав в 8 матчах 16 очков.
- 1 сентября 2019
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