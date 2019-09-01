Гончаренко: вполне возможно какое-то приобретение до закрытия трансферного окна

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу в матче 8-го тура Российской Прмьер-Лиги с «Арсеналом» (2:1).
«Итоги первых восьми туров? Могли взять на два очка больше, могли на два меньше. Заслужили те очки, что имеем. Что касается последнего дня дозаявочного окна, то посмотрим, вполне возможно, какое-то приобретение будет.
Мне понравился накал и желание команд, болельщики создавали атмосферу на трибунах. Наша победа закономерна, так как было создано много моментов в обоих таймах. Знали, что «Арсенал» умеет атаковать, есть игроки, которые умеют завершать атаки как из штрафной, так и издали. Следовало быть внимательнее, мы моментами теряли мяч в центре поля. Но это издержки молодости нашей команды. Давно не одерживали волевых побед, и я рад, что удалось это сделать", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 1 сентября 2019
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