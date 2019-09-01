Дзюба: в прошлом году «Спартак» два раза отскочил от «Зенита», а в этом нет

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу со счётом 1:0 в выездном матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Чего не хватило, чтобы вновь забить «Спартаку»? Не знаю. Может, где-то эмоции захлёстывали, а где-то усталость сказывалась. Что-то тяжело было сегодня, все тяжело двигались, и поле какое-то песочное, непонятное. Но главное — это то, что мы выиграли и набрали три очка в матче с принципиальным соперником.

В концовке мы немного отошли назад, чтобы закрыть зоны. Но я бы не сказал, что «Спартак» нас прижал. Да, они владели мячом, подходили к нашей штрафной, но ни одного момента не было. Ну и сами, в принципе, создавали моменты.

Нет смысла рассуждать о том, как бы команда восприняла поражение. Мы выиграли. Мы знали, что выиграем. В прошлом году «Спартак» два раза от нас отскочил, а в этом нет. Вот и всё», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ».