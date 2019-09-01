Джикия: был обычный игровой момент с Оздоевым, после матча решили разобраться

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).
«Считаю, что мы действовали лучше. Понятно, что результат плохой, но подходы были. Знали, что „Зенит“ будет так действовать — будет ломаная игра вперёд. Мы старались выходить низом. Во второй тайме больше были на чужой половине, но подкачала реализация.
По поводу VAR — с уважением отношусь и к судьям, и к VAR.
Надо спросить у Оздоева, что с ним случилось. Обычный игровой момент, после матча решили разобраться. Громко было и на поле, и здесь. Всё-таки дерби — никто не хотел уступать. Ничего страшного.
Девять игр за месяц — ребята немного поднаелись. Кто-то будет отдыхать, кто-то продолжит этот тяжёлый путь уже в сборной. Но в целом всё нормально", — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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