Появилось видео спора с участием Оздоева и игроков «Спартака» после матча
Появилось видео спора, участие в котором приняли полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев и игроки «Спартака». Инцидент случился по окончании матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол в игре забил Юрий Жирков.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Зенит», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — шестое. Лидирует в Премьер-Лиге «Краснодар», в активе которого 17 очков. Третье место занимает «Ростов» (17).
В 9-м туре Премьер-Лиги красно-белые на своём поле сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга, а сине-бело-голубые дома встретятся с тульским «Арсеналом». Оба матча состоятся 15 сентября.
Оздоев продолжил спорить с игроками «Спартака» в подтрибунном помещении
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