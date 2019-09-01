Появилось видео спора с участием Оздоева и игроков «Спартака» после матча

Появилось видео спора, участие в котором приняли полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев и игроки «Спартака». Инцидент случился по окончании матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол в игре забил Юрий Жирков.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Зенит», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — шестое. Лидирует в Премьер-Лиге «Краснодар», в активе которого 17 очков. Третье место занимает «Ростов» (17).

В 9-м туре Премьер-Лиги красно-белые на своём поле сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга, а сине-бело-голубые дома встретятся с тульским «Арсеналом». Оба матча состоятся 15 сентября.