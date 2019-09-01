Кононов: хочу защитить Мирзова, на него почему-то рьяно набросились

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Странно ли, что именно Зобнину по позиции приходится бить чаще всего? Это футбол, я не могу прямо сейчас поменять того, кто выходит на удар. Он играет в левой зоне, где мы разыгрывали комбинации. Оставляли место под вход игрока в зону, входил он. Надо исполнять эти удары. Что касается выхода Шюррле, а не Понсе, то Шюррле нужен был именно в качестве форварда. Благодаря Понсе планировали усилить игру, добавить креатива, когда защитники соперника подустанут. К сожалению, это не получилось, как и у Мельгарехо. Про судейство мы не говорим, но вот если бы Мельгарехо исполнил свой момент, то офсайда там не было, VAR мог бы помочь. Но Лунёв сыграл прекрасно.

Большое количество ударов по воротам? Голы забиваются с ударов. «Зенит» садился низко, чтобы взломать оборону соперника, можно играть фланговыми и средними-короткими передачами — это один из приёмов. Второй – удары из-за штрафной: если есть возможность, мы это делаем. Если бы не били, то вы сказали бы, что у нас четыре удара за игру. То, что ребята бьют по воротам, – это хорошо, осталось реализовывать эти удары.

Когда-нибудь это закончится, думаю, скоро. Команда сейчас строится, приобрели ещё одного игрока. Мирзов только начал набирать форму, а в прошлом матче нанесли ему жёсткую травму, там повреждение связок и костей. Жаль, что эти травмы подкашивают наших игроков, тем более я хочу защитить Мирзова. На него почему-то рьяно набросились, но каждому игроку непросто войти в «Спартак», тут большое давление. Но у него есть характер, он боец. Притом что он болел, сумел за короткий срок набрать форму, уже отдал две голевые передачи, был опасен. Желаю ему быстрейшего выздоровления.

Есть нюансы с тем, что у нас несколько игроков выпали по болезни. Нас посетил какой-то вирус, откуда-то он взялся, это тоже сказалось. Было желание изменить ход встречи, но как получилось, так получилось. Всегда буду говорить, что выигрывает команда, а проигрывает тренер. Принимаю этот проигрыш на себя", — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.