«Атлетико» обыграл «Эйбар», проигрывая по ходу матча 0:2

«Атлетико» обыграл «Эйбар» в матче 3-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Итоговый счёт матча — 3:2.
Начало игры сложилось для хозяев не лучшим образом: уже к 20-й минуте они проигрывали со счётом 0:2. У гостей забили Шарлес и Анайц Арбилья. Ещё до перерыва Жоау Фелиш сократил отставание в счёте, а после перерыва победу «матрасникам» принесли результативные удары Витоло и Томаса Парти.
«Атлетико» возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав в 3 играх 9 очков. «Матрасники» — единственная команда Примеры, не терявшая пока очков. «Эйбар», имея в активе 1 очко, занимает 18-е место.
В параллельном матче «Эспаньол», который является соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы, проиграл на своём поле «Гранаде» — 0:3.
- 1 сентября 2019
-
22:56
-
22:47
-
22:37
-
22:31Цорн: думаю, Промеса вернуть реально Эксклюзив
-
22:23
-
22:13
-
22:08
-
22:06
-
22:04
-
22:01
-
21:59
-
21:56
-
21:53
-
21:50
-
21:47
-
21:46
-
21:42
-
21:41
-
21:36
-
21:35
-
21:30
-
21:29
-
21:18
-
21:14
-
20:59
-
20:55
-
20:48
-
20:44
-
20:34
-
20:24
-
20:20
-
20:18
-
20:10
-
20:08
-
20:04