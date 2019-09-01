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«Атлетико» обыграл «Эйбар», проигрывая по ходу матча 0:2

«Атлетико» обыграл «Эйбар», проигрывая по ходу матча 0:2
Футбол / Испания 0

«Атлетико» обыграл «Эйбар» в матче 3-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Итоговый счёт матча — 3:2.

Начало игры сложилось для хозяев не лучшим образом: уже к 20-й минуте они проигрывали со счётом 0:2. У гостей забили Шарлес и Анайц Арбилья. Ещё до перерыва Жоау Фелиш сократил отставание в счёте, а после перерыва победу «матрасникам» принесли результативные удары Витоло и Томаса Парти.

«Атлетико» возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав в 3 играх 9 очков. «Матрасники» — единственная команда Примеры, не терявшая пока очков. «Эйбар», имея в активе 1 очко, занимает 18-е место.

В параллельном матче «Эспаньол», который является соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы, проиграл на своём поле «Гранаде» — 0:3.

Испания - Примера. 3-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 2
Эйбар
Эйбар
0:1 Шарлес – 7'   0:2 Арбилья – 19'   1:2 Фелиш – 27'   2:2 Витоло – 52'   3:2 Парти – 90'
Испания - Примера. 3-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 3
Гранада
Гранада
0:1 Пуэртас – 13'   0:2 Фернандес – 68'   0:3 Азиз – 74'
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