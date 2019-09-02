2 сентября 2019 года закрывается летнее трансферное окно в РПЛ

В понедельник, 2 сентября, в Российской Премьер-Лиге закрывается трансферное окно. Этот день станет для клубов РПЛ последним для оформления переходов игроков из других команд.
Начиная с 3 сентября, дозаявлять можно будет только футболистов, которые являются свободными агентами.
Зимнее трансферное окно в Премьер-Лиге откроется 22 января 2020 года. Закроется оно 21 февраля.
По состоянию на 1 сентября, самым дорогим приобретением для клубов РПЛ этим летом стала покупка «Зенитом» вингера «Барселоны» Малкома за € 40 млн. На втором месте в списке самых дорогих трансферов Премьер-Лиги оказался переход форварда дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа в московское «Динамо» за € 20 млн, на третьем — покупка «Спартаком» у «АЗ Алкмара» Гуса Тиля за € 18 млн.
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