Бэйл догнал Роналдо в списке лучших бомбардиров-легионеров в истории «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл оформил дубль в выездном матче 3-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (2:2).
Для 30-летнего валлийца эти голы стали 103-м и 104-м в составе «сливочных». По этому показателю форвард догнал знаменитого бразильца Роналдо, с которым теперь делит седьмое место в списке лучших бомбардиров клуба среди легионеров.
Лучшие бомбардиры-легионеры в истории «Реала»
1. Криштиану Роналду — 450 мячей
2. Альфредо Ди Стефано — 308
3. Ференц Пушкаш — 241
4. Карим Бензема — 224
5. Уго Санчес — 208
6. Гонсало Игуаин — 121
7. Роналдо, Гарет Бэйл — 104.
Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. Ранее нападающий защищал цвета лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и «Саутгемптона». Контракт Гарета с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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