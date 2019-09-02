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Бэйл догнал Роналдо в списке лучших бомбардиров-легионеров в истории «Реала»

Бэйл догнал Роналдо в списке лучших бомбардиров-легионеров в истории «Реала»
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл оформил дубль в выездном матче 3-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (2:2).

Для 30-летнего валлийца эти голы стали 103-м и 104-м в составе «сливочных». По этому показателю форвард догнал знаменитого бразильца Роналдо, с которым теперь делит седьмое место в списке лучших бомбардиров клуба среди легионеров.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории «Реала»

1. Криштиану Роналду — 450 мячей
2. Альфредо Ди Стефано — 308
3. Ференц Пушкаш — 241
4. Карим Бензема — 224
5. Уго Санчес — 208
6. Гонсало Игуаин — 121
7. Роналдо, Гарет Бэйл — 104.

Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. Ранее нападающий защищал цвета лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и «Саутгемптона». Контракт Гарета с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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