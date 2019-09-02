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Эмери: по итогам матча «Арсенал» заслуживал победу

Эмери: по итогам матча «Арсенал» заслуживал победу
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 4-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:2). Эмери считает, что его команда заслуживала на победу.

«Это был невероятный, захватывающий матч. Мы гордимся проделанной работой и своими болельщиками, которые поддерживали нас с трибун. Да, результат не лучший для «Арсенала».

Самым главным для нас стал наш первый гол, который придал нам уверенность и помог создать больше моментов во втором тайме. Мы допустили ошибки в первой половине встречи, и «Тоттенхэм» имеет замечательных игроков.

Мы очень хорошо играли до их первого гола. И порой мы слишком играем сердцем, вместо головой. По итогам матча мы заслуживали на победу», — приводит слова Эмери BBC.

Два гола «Тоттенхэма» и камбэк «Арсенала» — в видеообзоре лондонского дерби
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