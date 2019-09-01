Два гола «Тоттенхэма» и камбэк «Арсенала» — в видеообзоре лондонского дерби

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Дерби Северного Лондона состоялось на стадионе «Эмирейтс» и завершилось со счётом 2:2.

Первый гол на 10-й минуте забил полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен. В конце тайма преимущество «шпор» увеличил нападающий Гарри Кейн, реализовав пенальти. Перед свистком на перерыв форвард «Арсенала» Александр Ляказетт сократил разницу в счёте. Ничью «канонирам» принёс нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, который отправил мяч в ворота соперника на 71-й минуте.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Арсенал», набрав 7 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Тоттенхэм» (5) — девятое.

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