Хохлов требует 28,7 млн рублей компенсации от МВД

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов требует, чтобы МВД выплатило ему 28,7 млн рублей компенсации за бездействие следователей, расследующих хищение средств вкладчиков в банке «Замоскворецкий». Вместе с Хохловым, потерявшим в банке $ 905 тыс., компенсации от МВД будут добиваться ещё один тренер «Динамо» Юрий Никифоров, а также бывшие игроки сборной России Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко. Общая сумма их требований составила 124,1 млн руб, сообщает «Коммерсант».
Хохлов направил свой иск к МВД в Замоскворецкий райсуд. Главный тренер «Динамо» требует, чтобы ведомство выплатило ему 28,7 млн рублей в качестве компенсации за пятилетнее бездействие следователей, разбирающихся в обстоятельствах хищений средств вкладчиков банка «Замоскворецкий». Сумма, указанная в иске,— это рублёвый эквивалент $ 905 тыс., размещённых динамовским тренером в рухнувшем банке шесть лет назад.
Как следует из иска, 21 мая 2013 года Хохлов заключил с МКБ «Замоскворецкий» договор как физическое лицо и через два дня перечислил на свой счёт из банка ВТБ всю сумму в долларах. Однако летом 2014 года, после краха «Замоскворецкого», выяснилось, что счёт спортсмена пуст. При этом, согласно выписке, полученной затем Хохловым от конкурсного управляющего, в бухгалтерии банка были отражены кардинально иные операции с его деньгами. Согласно банковской отчётности, 28 мая 2013 года вся сумма, лежащая на счёте Хохлова, была якобы по его требованию переведена в рубли и через два дня выдана ему же на руки.
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