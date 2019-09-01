Шюррле: «Спартак» не провалился — сегодня была прекрасная игра

Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле прокомментировал поражение со счётом 0:1 в домашнем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Мы не провалились — сегодня была прекрасная игра, последняя игра длинного периода. Проиграли из-за небольших обстоятельств.
Перерыв на сборные — хороший период, чтобы восстановиться, собраться с силами. Это важная пауза. Был сложный месяц, все ребята выложились на сто процентов. Горд своей командой. Тренеру в этот период было сложно.
Я всегда уверен в себе — если не пытаться, то голов не будет. Что касается штрафных, то в первом случае немного не хватило, во втором — да, улетело выше.
Футбол — это не про логику. У «Зенита» был хороший момент, хороший удар. Но считаю, что мы играли лучше. Вылет из Лиги Европы должен помочь хорошо выступать в чемпионате России», — передаёт слова Шюррле корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 1 сентября 2019
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