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Источник: полузащитник «Зенита» Мак перейдёт в «Коньяспор»

Источник: полузащитник «Зенита» Мак перейдёт в «Коньяспор»
Футбол / РПЛ 0

Словацкий полузащитник питерского «Зенита» Роберт Мак близок к переходу в «Коньяспор». Сегодня, 2 сентября, игрок должен прилететь в Турцию, чтобы согласовать детали контракта, сообщает издание Yeni Meram.

Отмечается, что «Зенит» решил расстаться с Маком, у которого есть действующий контракт до 2020 года, после приобретения бразильца Малкома. На игрока также претендовал другой турецкий клуб — «Бешикташ», но сам он выбрал для продолжения карьеры «Коньяспор».

Мак перешёл в «Зенит» летом 2016 года из ПАОКа за € 3,5 млн. Через сезон он на год вернулся в Грецию на правах аренды. За два сезона в «Зените» полузащитник сыграл за команду 63 матча, в которых забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

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