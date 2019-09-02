Мхитарян прилетел в Рим и проходит медобследование перед трансфером в «Рому»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян сегодня, 2 сентября, в последний день трансферного окна, прилетел в Рим, чтобы пройти медицинское обследование перед трансфером в «Рому», сообщает Football Italia.

Фото можно посмотреть на странице Football Italia в «Твиттере».

Мхитарян перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из «Манчестер Юнайтед». Его трансфер обошёлся «канонирам» в € 34 млн. В текущем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 3 матчах на клубном уровне. Результативными действиями он не отметился. Контракт армянина с лондонским клубом рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 25 млн.



Ранее Мхитарян выступал за «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтёр», а также дортмундскую «Боруссию». В составе национальной команды Армении он провёл 84 матча. На его счету 27 забитых мячей.