Черчесов: разговаривал с Оздоевым и Джикией. Всё нормально, инцидент исчерпан

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном. Он также отметил, что конфликт между Георгием Джикией и Магомедом Оздоевым, который произошёл в матче «Спартак» — «Зенит», уже исчерпан.

«Половина команды собралась вчера днём, остальные подъехали после игр. Единственная потеря — Алексей Миранчук. Все приехали в хорошем настроении, кто-то выиграл, кто-то проиграл.

Опережая ваши вопросы, у меня был разговор с Оздоевым и Джикией. Всё нормально, у них была небольшая перепалка. Сейчас инцидент исчерпан», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Сборная России сегодня, 2 сентября, проводит тренировку в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45 мск).